Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера Дженоа

Украинский легионер "Дженоа" Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера команды. 31-летний полузащитник выложил фотографию в Instagram, на которой он жмет руку Альберто Джилардино.

"Спасибо вам, тренер, за то, что вы сделали для нас. За то, что вы всегда были человечным и добрым, даже в трудные времена. Для меня большая честь знать вас. Я многому научился с вами. Вы создали семейную атмосферу, мы благодарны за все. Это не прощание! Счастья вам", — написал Руслан в Instagram.