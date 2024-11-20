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Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера Дженоа

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Украинец разместил публикацию у себя в соцсетях

Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера Дженоа

Фото: Дженоа

Новина українською

Украинский легионер "Дженоа" Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера команды. 31-летний полузащитник выложил фотографию в Instagram, на которой он жмет руку Альберто Джилардино.

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"Спасибо вам, тренер, за то, что вы сделали для нас. За то, что вы всегда были человечным и добрым, даже в трудные времена. Для меня большая честь знать вас. Я многому научился с вами. Вы создали семейную атмосферу, мы благодарны за все. Это не прощание! Счастья вам", — написал Руслан в Instagram.

Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера Дженоа - изображение 1
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Добавим, что после того как "Дженоа" уволил Альберто Джилардино, итальянский клуб вскоре официально объявил, что новым главным тренером команды станет Патрик Виейра.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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