Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера Дженоа
Украинец разместил публикацию у себя в соцсетях
Фото: Дженоа
Украинский легионер "Дженоа" Руслан Малиновский отреагировал на увольнение главного тренера команды. 31-летний полузащитник выложил фотографию в Instagram, на которой он жмет руку Альберто Джилардино.
"Спасибо вам, тренер, за то, что вы сделали для нас. За то, что вы всегда были человечным и добрым, даже в трудные времена. Для меня большая честь знать вас. Я многому научился с вами. Вы создали семейную атмосферу, мы благодарны за все. Это не прощание! Счастья вам", — написал Руслан в Instagram.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что после того как "Дженоа" уволил Альберто Джилардино, итальянский клуб вскоре официально объявил, что новым главным тренером команды станет Патрик Виейра.
Популярное сейчас
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Украина взяла реванш у Албании, Малиновский и Кривцов остались без тренеров. Главные новости за 19 ноября
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- Экс-игрок сборной Украины покинул казахстанский клуб
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО