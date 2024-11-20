Не входит в планы Артеты. Арсенал зимой намерен продать Зинченко

Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенгема" Мик Браун рассказал о том, что " Арсенал " зимой намерен продать украинского полузащитника Александра Зинченко.

"В клубе есть три игрока, которых они хотели бы продать даже зимой. Это Габриэль Жезус, Зинченко и Киран Тирни. Они не входят в планы тренера. Когда дело доходит до продажи, нужно смотреть на активы.

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Это позволит значительно сократить расходы на заработную плату и направить деньги на укрепление своей команды. Иногда это работает так: нужно разрешить некоторым второстепенным игрокам уйти, собрать с продажи немного денег, а затем обновить состав новыми игроками взамен", – приводит слова Брауна Football Insider .

Напомним, что 27-летний Зинченко в этом сезоне принял участие всего в пяти матчах за "Арсенал" (178 минут на поле).

Контракт украинца с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.