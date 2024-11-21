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В Греции обсуждают ситуацию с Яремчуком. Пишут, что украинец зимой летом может покинуть Олимпиакос

Наши за границей

В Олимпиакосе у украинца пока что совершенно не получается

В Греции обсуждают ситуацию с Яремчуком. Пишут, что украинец зимой летом может покинуть Олимпиакос

фото из свободных источников

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил в очередном матче национальной Лиги наций против Албании (2:1), но его дела в "Олимпиакосе" идут далеко не лучшим образом.

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Роман почти не играет за свой клуб, и это вызывает беспокойство и у местных СМИ.

Так, издание Sportime порассуждало о будущем украинца в Греции.

"Яремчук продолжает забивать за сборную Украины, но выглядит другим футболистом, как только переступает порог тренировочной базы "Олимпиакоса".

Его ситуация беспокоит руководство клуба, пытающегося найти решение проблемы, ведь если Роман продолжит в том же духе, то вряд ли останется в "Олимпиакосе" после января (зимнего трансферного окна).

Украинец даже не рассматривается в виде дублера для основного нападающего "Олимпиакоса" Аюба Эль-Кааби, что привело к тому, что последний остается катастрофически одиноким в нападении "красно-белых", и единственной альтернативой ему остается Костулас", - говорится в материале издания.

Напомним, что в текущем сезоне Роман провел за "Оли" всего 8 матчей (2 раза выходил в старте), в которых забил 1 гол.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Опубликовал: Михаил Черныш
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