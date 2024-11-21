Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ

Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов находится на просмотре в "Жироне", сообщает Футбол 24.

19-летний вратарь имел шанс подписать контракт с "Челси" – он успешно прошел медосмотр, работал с молодежной командой, а также участвовал в тренировках с основным составом и даже появлялся в форме "синих" в соцсетях клуба. Однако из-за лимита на игроков с неевропейскими паспортами Крапивцова не смогли заявить и он отправился в лондонский "Арсенал". К сожалению, оформить сотрудничество с "канонирами" тоже не удалось.

Теперь Владислав пытается зарекомендовать себя в каталонском клубе, где уже выступает один украинец – Виктор Цыганков.

Напомним, Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду "Днепра-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому "Вердеру" и английским "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".