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"Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение

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Конкурент возвращается

"Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился с выбором основного голкипера на ближайшие матчи.

По информации DefensaСentral, ворота мадридцев в игре с "Леганесом" в Ла Лиге все еще будет защищать Андрей Лунин, а уже на следующей неделе в поединке против "Ливерпуля" - Тибо Куртуа.

"Мне очень жаль, ты прекрасно отыграл последние матчи", – эту фразу Анчелотти сказал украинскому голкиперу вчера на тренировочной базе в искреннем разговоре.

Матч против "Леганеса" состоится 24 ноября, в 19:30 по Киеву.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл пять игр, в которых пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль Леганес Андрей Лунин
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Источник:
DefensaСentral
Опубликовал: Александр Бураков
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