"Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
Конкурент возвращается
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился с выбором основного голкипера на ближайшие матчи.
По информации DefensaСentral, ворота мадридцев в игре с "Леганесом" в Ла Лиге все еще будет защищать Андрей Лунин, а уже на следующей неделе в поединке против "Ливерпуля" - Тибо Куртуа.
"Мне очень жаль, ты прекрасно отыграл последние матчи", – эту фразу Анчелотти сказал украинскому голкиперу вчера на тренировочной базе в искреннем разговоре.
Матч против "Леганеса" состоится 24 ноября, в 19:30 по Киеву.
В нынешнем сезоне Лунин сыграл пять игр, в которых пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль.
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