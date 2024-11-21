"Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти определился с выбором основного голкипера на ближайшие матчи.

По информации DefensaСentral, ворота мадридцев в игре с "Леганесом" в Ла Лиге все еще будет защищать Андрей Лунин, а уже на следующей неделе в поединке против "Ливерпуля" - Тибо Куртуа.

"Мне очень жаль, ты прекрасно отыграл последние матчи", – эту фразу Анчелотти сказал украинскому голкиперу вчера на тренировочной базе в искреннем разговоре.

Матч против "Леганеса" состоится 24 ноября, в 19:30 по Киеву.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл пять игр, в которых пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль.