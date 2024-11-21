"Не все клубы могут". Пластун рассказал о периоде выступлений в чемпионате Казахстана

Украинский центральный защитник Игорь Пластун, который на днях покинул "Ордабасы", поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Казахстана.

- История сотрудничества с "Ордабасы" подошла к завершению. Чем запомнится период выступлений в Казахстане?

- Я положительно воспринимаю прошедший сезон. У нас сменился тренер, но я и при новом постоянно играл (3 гола в 34 матчах в 2024 году - прим.). Ставили перед собой высокие задачи, получили путевку в Лигу конференций. Сезон получился неплохим.

В Казахстане я увидел любовь людей к футболу и что делается внутри кухни. Очень много выделяется денег на футбол, но не все могут похвастаться инфраструктурой уровня Кайрата или Астаны. Старые там стадионы. Не знаю, почему этому не уделяют внимание. Не все клубы могут планировать далеко вперед. Тяжело думать о развитии, когда деньги на футбол даются на год и ты не знаешь, что будет дальше.

- Нам есть чему поучиться у Казахстана в плане футбола?

- Я вижу, как в Украине начали вкладывать в инфраструктуру, хотя война и вносит свои коррективы. Мы точно движемся в правильном направлении.

- Кроме вас с Артемом Бесединым и Евгением Макаренко, в "Ордабасы" работал украинский специалист Виктор Уляницкий. Останется ли он в команде?

- На 99%, что не останется. Все идет к тому, что украинцев в "Ордабасы" в следующем году не будет.

- "Ордабасы" после чемпионского сезона финишировал четвертым. Наличие еврокубков с дальними перелетами давалось в знаки?

- 100%. Из-за этой специфики мы много потратили сил на перелета, который пришелся на разгар чемпионата. Я не могу списывать неурядицы на это.

- Wyscout вас включили в символическую сборную Премьер-лиги Казахстана по итогам сезона. Такие штуки играют особую роль для вас?

- Для меня это и является мерилом. Голые цифры говорят за себя и это очень приятно, - рассказал Пластун.