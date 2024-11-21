"Он понятия не имел, что происходит". В Реале рассказали, как Куртуа помогал Лунину

Тренер вратарей мадридского "Реала" Луис Льопис поделился историей о том, как Тибо Куртуа помогал во время пребывания в лазарете своему конкуренту - украинскому голкиперу Андрею Лунину.

"Когда Куртуа был травмирован в прошлом сезоне, мы сразу же разговаривали по телефону после окончания матчей. Его очень волновали выступления Лунина, чтобы помочь ему совершенствоваться, и он давал обратную связь. Андрей понятия не имел, что это происходит", - сказал Льопис.