"Он понятия не имел, что происходит". В Реале рассказали, как Куртуа помогал Лунину
Пример хороших взаимоотношений
realmadrid.com
Тренер вратарей мадридского "Реала" Луис Льопис поделился историей о том, как Тибо Куртуа помогал во время пребывания в лазарете своему конкуренту - украинскому голкиперу Андрею Лунину.
"Когда Куртуа был травмирован в прошлом сезоне, мы сразу же разговаривали по телефону после окончания матчей. Его очень волновали выступления Лунина, чтобы помочь ему совершенствоваться, и он давал обратную связь. Андрей понятия не имел, что это происходит", - сказал Льопис.
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