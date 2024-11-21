Экс-игрок сборной Украины рассказал об условии, при котором вернется в УПЛ

Бывший центральный защитник сборной Украины Игорь Пластун, который на днях покинул "Ордабасы", рассказал о ближайших планах.

- Какие варианты продолжения карьеры?

- До 9 декабря я на контракте в "Ордабасы". Зимой можно будет сказать более подробно. Сейчас я хочу больше времени провести с семьей, которую видел не так часто в последние месяцы. Разные агенты предлагали варианты, но ничего конкретного сейчас нет.

- Как вы видите дальнейшее развитие карьеры?

- Вопрос открытый и будет решаться в кругу семьи. Сейчас я не готов ответить.

- Вариант с возвращением в Украину возможен?

- Если будет хорошее предложение, амбициозный проект с серьезными задачами - все возможно, - сказал Пластун в интервью изданию Украинский футбол.

Ранее Пластун рассказал о периоде выступлений в чемпионате Казахстана.