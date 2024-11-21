Экс-игрок сборной Украины ответил на вопрос о наличии у него паспорта страны ЕС
О какой стране идет речь?
dynamo.kiev.ua
Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун подтвердил, что имеет болгарский паспорт.
- На клубном сайте "Ордабасы" в Вашем профиле изображен флаг Болгарии. У Вас есть объяснение?
- У меня после "Лудогорца" на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.
- У Вас есть болгарский паспорт?
- Да, есть.
Напомним, Игорь Пластун защищал цвета болгарского "Лудогорца" с 2021 по 2024 годы, сыграв за это время 166 матчей.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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