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Экс-игрок сборной Украины ответил на вопрос о наличии у него паспорта страны ЕС

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Экс-игрок сборной Украины ответил на вопрос о наличии у него паспорта страны ЕС

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун подтвердил, что имеет болгарский паспорт.

- На клубном сайте "Ордабасы" в Вашем профиле изображен флаг Болгарии. У Вас есть объяснение?

- У меня после "Лудогорца" на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.

- У Вас есть болгарский паспорт?

- Да, есть.

Напомним, Игорь Пластун защищал цвета болгарского "Лудогорца" с 2021 по 2024 годы, сыграв за это время 166 матчей.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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