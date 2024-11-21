Экс-игрок сборной Украины ответил на вопрос о наличии у него паспорта страны ЕС

Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун подтвердил, что имеет болгарский паспорт.

- На клубном сайте "Ордабасы" в Вашем профиле изображен флаг Болгарии. У Вас есть объяснение?

- У меня после "Лудогорца" на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.

- У Вас есть болгарский паспорт?

- Да, есть.