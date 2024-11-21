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"Со штабом Йовичевича общались, но...". Пластун рассказал, вернется ли в Лудогорец

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Украинец дважды выступал за болгарский клуб

"Со штабом Йовичевича общались, но...". Пластун рассказал, вернется ли в Лудогорец

Фото: pfcludogorets1945

Новина українською

Украинский центральный защитник Игорь Пластун, который на днях покинул "Ордабасы", рассказал, не планирует ли он возвращаться в "Лудогорец", который возглавляет Игорь Йовичевич.

- Третье пришествие в "Лудогорец"? Йовичевич к себе не звал?

- Моя история в Лудогорце как футболиста завершена. Этот клуб дал мне настолько много... Это никогда не изменится действиями одного или двух людей.

Относительно Йовичевича, его помощники общались со мной перед тем, как возглавить "Лудогорец". Я очень много рассказывал о клубе, - сказал Пластун.

Отметим, что Пластун дважды в своей карьеры защищал цвета "Лудогорца" - с 2016 по 2018 год и с 2021 по 2024 год.

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Игорь Пластун Лудогорец (Разград) Ордабасы (Шымкент)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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