"Со штабом Йовичевича общались, но...". Пластун рассказал, вернется ли в Лудогорец

Украинский центральный защитник Игорь Пластун, который на днях покинул "Ордабасы", рассказал, не планирует ли он возвращаться в "Лудогорец", который возглавляет Игорь Йовичевич.

- Третье пришествие в "Лудогорец"? Йовичевич к себе не звал?

- Моя история в Лудогорце как футболиста завершена. Этот клуб дал мне настолько много... Это никогда не изменится действиями одного или двух людей.

Относительно Йовичевича, его помощники общались со мной перед тем, как возглавить "Лудогорец". Я очень много рассказывал о клубе, - сказал Пластун.

Отметим, что Пластун дважды в своей карьеры защищал цвета "Лудогорца" - с 2016 по 2018 год и с 2021 по 2024 год.