Селезнев - о турецком отрезке карьеры: Давали все, что могли: овощи, лаваши, кебабы

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев вспомнил о своем опыте выступлений в Турции.

"Период в Турции - очень хороший опыт. Другая страна с вообще другим пониманием и восприятием футбола. И когда я попал в Турцию, было нужно время для адаптации. Для турецких мужчин в жизни существуют две вещи: политика и футбол. Тамошние люди очень импульсивные, что мне очень нравилось.

Постепенно привык, мы выиграли Кубок и Суперкубок. Очень приятно там было играть, мне такой стиль нравится, когда все направлено на атаку, играют для зрителей.

Возможно, из-за присущей импульсивности я быстро стал там своим. Особенно в "Бурсаспоре". Там фантастические фанаты. Город очень футбольный.

Когда проигрываешь, в Турции лучше не ходить по улице. Это не шутка. Был случай еще до моего приезда туда: вратарь пропустил три гола, так фанаты пришли к нему домой, вытащили и отблагодарили.

Меня там очень любили. После игры мог выйти на рынок - возвращался с 3-4 полными сумками. Давали все, что могли: овощи, лаваши, кебабы. И отказываться было нельзя, ведь люди действительно живут этим.

Немного выучил турецкий язык. Нельзя не изучать язык страны, в которой находишься. Это - неуважение. Первое, что нужно сделать в новой стране - выучить язык, чтобы понимать менталитет местных жителей.

Турецкий язык очень тяжелый. Но когда общаешься на языке местной команды, это меняет и отношение к тебе. Ты демонстрируешь уважение к стране - и это правильно", - сказал Селезнев в интервью Sport Media Club Dnipro.

Напомним, Селезнев защищал цвета "Акхисарспора", "Карабюкспора" и "Бурсаспора".