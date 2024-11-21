Селезнев - о турецком отрезке карьеры: Давали все, что могли: овощи, лаваши, кебабы
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instagram.com/e_seleznev
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев вспомнил о своем опыте выступлений в Турции. "Период в Турции - очень хороший опыт. Другая страна с вообще другим пониманием и восприятием футбола. И когда я попал в Турцию, было нужно время для адаптации. Для турецких мужчин в жизни существуют две вещи: политика и футбол. Тамошние люди очень импульсивные, что мне очень нравилось. Постепенно привык, мы выиграли Кубок и Суперкубок. Очень приятно там было играть, мне такой стиль нравится, когда все направлено на атаку, играют для зрителей. Возможно, из-за присущей импульсивности я быстро стал там своим. Особенно в "Бурсаспоре". Там фантастические фанаты. Город очень футбольный. Когда проигрываешь, в Турции лучше не ходить по улице. Это не шутка. Был случай еще до моего приезда туда: вратарь пропустил три гола, так фанаты пришли к нему домой, вытащили и отблагодарили. Меня там очень любили. После игры мог выйти на рынок - возвращался с 3-4 полными сумками. Давали все, что могли: овощи, лаваши, кебабы. И отказываться было нельзя, ведь люди действительно живут этим. Немного выучил турецкий язык. Нельзя не изучать язык страны, в которой находишься. Это - неуважение. Первое, что нужно сделать в новой стране - выучить язык, чтобы понимать менталитет местных жителей. Турецкий язык очень тяжелый. Но когда общаешься на языке местной команды, это меняет и отношение к тебе. Ты демонстрируешь уважение к стране - и это правильно", - сказал Селезнев в интервью Sport Media Club Dnipro. Напомним, Селезнев защищал цвета "Акхисарспора", "Карабюкспора" и "Бурсаспора".
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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