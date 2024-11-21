Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко следующим летом может оказаться в другом европейском топ-чемпионате. Украинцем активно интересуется миланский "Интер".

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Как сообщает издание Fichajes, 27-летний Александр Зинченко в этом сезоне не имеет достаточной игровой практики в команде Микеля Артеты, что может заставить его задуматься над своим дальнейшим будущим в клубе. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2026 года.

Универсальность Зинченко и опыт игры на самом высоком уровне может легко помочь ему адаптироваться в новом клубе. Учитывая высокую конкуренцию в "Арсенале", он может перейти в "Интер", где получит регулярное игровое время.

Следующие несколько месяцев будут решающими в контексте переговоров между клубами.

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Добавим, что в этом сезоне Александр Зинченко провел 5 матчей за "Арсенал" во всех турнирах. По версии портала Transfermarkt, стоимость украинца оценивается в 35 миллионов евро.