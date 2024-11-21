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Он немного застенчив. Мареска рассказал, что в игре нужно подтянуть Мудрику

Наши за границей
Обновлено

Украинец получает мало игрового времени в УПЛ

Он немного застенчив. Мареска рассказал, что в игре нужно подтянуть Мудрику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о том, какие качества в игре нужно подтянуть украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

"Мудрик не выходит в стартовом составе, но он получает игровое время. Ему нужно улучшить некоторые вещи в обороне, но это касается не только Мудрика.

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Нашим вингерам надо уметь проникать в штрафную площадку соперника. Сначала им было трудно, но сейчас у них это получается намного лучше.

Каждый такой, какой есть. Миша немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке", – сказал Мареска.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Хотя в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
One Football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 22:04
Ну не знаю, притащить шлюху с рашки он не постеснялся
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 22:04
Ну не знаю, притащить шлюху с рашки он не постеснялся
Ответить
0
0

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