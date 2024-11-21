Он немного застенчив. Мареска рассказал, что в игре нужно подтянуть Мудрику

Главный тренер лондонского " Челси " Энцо Мареска высказался о том, какие качества в игре нужно подтянуть украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

"Мудрик не выходит в стартовом составе, но он получает игровое время. Ему нужно улучшить некоторые вещи в обороне, но это касается не только Мудрика.

Нашим вингерам надо уметь проникать в штрафную площадку соперника. Сначала им было трудно, но сейчас у них это получается намного лучше.

Каждый такой, какой есть. Миша немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке", – сказал Мареска.