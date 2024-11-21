Он немного застенчив. Мареска рассказал, что в игре нужно подтянуть Мудрику
Украинец получает мало игрового времени в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "
"Мудрик не выходит в стартовом составе, но он получает игровое время. Ему нужно улучшить некоторые вещи в обороне, но это касается не только Мудрика.
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Нашим вингерам надо уметь проникать в штрафную площадку соперника. Сначала им было трудно, но сейчас у них это получается намного лучше.
Каждый такой, какой есть. Миша немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке", – сказал Мареска.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик сыграл лишь 146 минут в рамках 7 матчей в АПЛ, не отметившись ни одним результативным действием. Хотя в Лиге конференций украинец в 3 поединках отличился 2 голами и 3 ассистами.
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