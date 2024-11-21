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Может стать вторым после Мудрика. СМИ раскрыли, за сколько Борнмут может продать Забарного

Наши за границей
Обновлено

СМИ продолжают писать об интересе к украинцу со стороны английских топ-клубов

Может стать вторым после Мудрика. СМИ раскрыли, за сколько Борнмут может продать Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

22-летний украинский центрбек Илья Забарный зимой может покинуть английский "Борнмут", сообщает Goldeoro.

Как пишет источник, по защитнику есть большой спрос от топ-клубов. В частности, украинцем интересуются "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси".

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Также отмечается, что "вишни" будут готовы отпустить своего лидера защиты за 60 миллионов евро.

Таким образом, Забарный может стать вторым самым дорогим трансфером среди украинских футболистов после Михаила Мудрика, который перешел из "Шахтера" в "Челси" за 70 миллионов евро.

Напомним, что в текущем Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
21.11.2024 в 22:32
Щоб ще раз їх не пройти,Вася?
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
21.11.2024 в 22:32
Щоб ще раз їх не пройти,Вася?
Ответить
0
0

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