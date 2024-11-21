Может стать вторым после Мудрика. СМИ раскрыли, за сколько Борнмут может продать Забарного

22-летний украинский центрбек Илья Забарный зимой может покинуть английский " Борнмут ", сообщает Goldeoro.

Как пишет источник, по защитнику есть большой спрос от топ-клубов. В частности, украинцем интересуются "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси".

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Также отмечается, что "вишни" будут готовы отпустить своего лидера защиты за 60 миллионов евро.

Таким образом, Забарный может стать вторым самым дорогим трансфером среди украинских футболистов после Михаила Мудрика, который перешел из "Шахтера" в "Челси" за 70 миллионов евро.

Напомним, что в текущем Илья Забарный провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.