Между лондонскими грандами. Руководитель ДЮСШ Динамо выбрал идеальный клуб для Забарного

Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко считает "Тоттенхэм" идеальным вариантом для украинского защитника "Борнума" Ильи Забарного с точки зрения продолжения карьеры.

Напомним, что Забарный является воспитанником киевского клуба и находился в его системе с 2015 по 2023 годы.

"Никаких проблем с Забарным я не припоминаю. Был он парнем степенным, все, чему его учили тренеры, впитывал как губка. По карьерной лестнице взлетел, как я уже говорил, очень быстро - клубное руководство даже волновалось, не сломается ли он от столь стремительной интеграции во взрослый футбол. Возложили на меня личную ответственность за него - а я соглашался с Луческу, который считал, что, когда парень в семнадцать лет играет солидно, нет смысла искусственно замедлять его прогресс.

В 22 года он стал одним из лидеров сборной. В "Борнмуте" усердно тренируется, работает на тренажерах, чтобы достичь лучшей формы. Парень поставил себе цель стать футболистом высокого уровня - и имеет все шансы цели достичь.

"Челси" или "Тоттенхэм“? Мне лично очень импонирует "Тоттенхэм". Это, извиняюсь за тавтологию, чрезвычайно командная команда. А еще она, отрабатывая на тренировках прессинг, включает рок-музыку, которая - точно знаю - Забарному по душе. Поэтому хотел бы увидеть уже в следующем сезоне Илью в составе именно этого клуба. И чтобы он в честь победы станцевал на поле какие-то буги-вуги (смеется). Потому что танцевать он хорошо умеет", - приводит слова Ищенко пресс-служба киевлян.