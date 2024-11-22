Главный тренер Жироны сказал, когда Цыганков вернется на поле

Главный тренер испанской "Жироны" Мичел Санчес рассказал, когда Виктор Цыганков сможет вернуться на поле.

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Во время пресс-конференции накануне матча против "Эспаньола" Мичел подтвердил, что Виктор Цыганков сможет принять участие в каталонском дерби. Также наставник "Жироны" подтвердил возвращение других игроков команды: Иван Мартин, Ясер Асприлья, Алехандро Франсес, Джон Солис, Хуан Карлос, Арно Данджума и Ладислав Крейчи будут доступны на следующую игру.Янхель Эррера, Порту, Абель Руис и Габриэль Мисехой все еще остаются в лазарете команды.

Roda de Premsa de MÍCHEL SÁNCHEZ, prèvia al GIRONA FC vs RCD ESPANYOL https://t.co/t1KLiw36Pz — Girona FC (@GironaFC) November 22, 2024

Напомним, что матч "Жирона" - "Эспаньол" состоится завтра, 23-го ноября в 19:30.

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Добавим, что в этом сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", отметившись одним голом и ассистом.