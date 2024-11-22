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Александр Ищенко рассказал, как Миколенко в автобусе сломал ребро игроку ДЮСШ Динамо

Наши за границей
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Так "воспитывал" молодого игрока

Александр Ищенко рассказал, как Миколенко в автобусе сломал ребро игроку ДЮСШ Динамо

ПРОФУТБОЛ Digital

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Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко вспомнил, каким был в киевской школе защитник "Эвертона" Виталий Миколенко.

"По Миколенко... С одной стороны, был мальчиком тихим, а с другой – хулиганом. В нем это удивительно органически сочеталось. Как-то в автобусе, которым ехали на выезд игроки 2002 и 2004 года, у парня из младшей команды оказалось сломанным ребро. Провел собственное расследование – и выяснил, что виноват Виталик, который принялся воспитывать младшего и немного не рассчитал силы.

Сразу решил отстранить Миколенко от тренировок, хотя испанский куратор академии Альберто Босх был категорически против. Неизвестно, как бы сложилась карьера Виталика, если бы за него не пришла просить вся команда. Мол, Алексеевич, парень погорячился, извините. Но больше всего, вы не поверите, отстаивал его сам пострадавший", – рассказал Ищенко.

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Александр Ищенко Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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