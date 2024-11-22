Директор ДЮСШ Динамо: Цыганков с детства был жадным с мячом - не сомневался, что обведет трех и забьет
Руководитель ДЮСШ "
"Цыганков запомнился тем, что был с детства в хорошем смысле жадным к мячу. Не оставлял его никому, когда не сомневался, что обведет трех соперников и забьет. Однако, при всей технической одаренности, Витя никогда не упускал возможности работать дополнительно.
Ему очень помог отец, известный в прошлом голкипер. Я помню, что они с ним сразу решили: следует усовершенствовать все виды передач, обработку мяча, особенно со смещением в сторону. Цыганкову этот маневр очень хорошо удавался.
А вот об игре головой Витя недавно сказал в интервью, что в динамовской академии этому не учили. (Улыбается). При возможности могу показать конспекты направленных на это тренировочных упражнений, которые применяются у нас много лет. И не только в академии – даже в первой команде. Тот же Косовский, оказавшись в "Динамо", практически не играл головой, но позже, в знаменитом киевском полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией", не проиграл никакой борьбы в воздухе", – рассказал Ищенко.
Популярное сейчас
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- "Над нами поиздевались". Луческу - о решении УЕФА по матчу Лиги наций
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля