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Директор ДЮСШ Динамо: Цыганков с детства был жадным с мячом - не сомневался, что обведет трех и забьет

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Директор ДЮСШ Динамо: Цыганков с детства был жадным с мячом - не сомневался, что обведет трех и забьет

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Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко вспомнил, каким игроком был в юности Виктор Цыганков, который сейчас играет за "Жирону".

"Цыганков запомнился тем, что был с детства в хорошем смысле жадным к мячу. Не оставлял его никому, когда не сомневался, что обведет трех соперников и забьет. Однако, при всей технической одаренности, Витя никогда не упускал возможности работать дополнительно.

Ему очень помог отец, известный в прошлом голкипер. Я помню, что они с ним сразу решили: следует усовершенствовать все виды передач, обработку мяча, особенно со смещением в сторону. Цыганкову этот маневр очень хорошо удавался.

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А вот об игре головой Витя недавно сказал в интервью, что в динамовской академии этому не учили. (Улыбается). При возможности могу показать конспекты направленных на это тренировочных упражнений, которые применяются у нас много лет. И не только в академии – даже в первой команде. Тот же Косовский, оказавшись в "Динамо", практически не играл головой, но позже, в знаменитом киевском полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией", не проиграл никакой борьбы в воздухе", – рассказал Ищенко.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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