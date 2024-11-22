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Чемпион Италии ищет кипера. Лунин - в шорт-листе

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Но не главный претендент

Чемпион Италии ищет кипера. Лунин - в шорт-листе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" ищет потенциальную замену своему голкиперу Яну Зоммеру, которому в декабре исполнится 36 лет.

Как сообщает ElNacional, основным кандидатом на замену Зоммеру является Алекс Ремиро, выступающий за "Реал Сосьедад". Его подписание поддерживает главный тренер Симоне Индзаги, отмечающий игру ногами и реакцию вратаря.

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Также, кроме Ремиро у "нерадзурри" есть и шорт-лист, если договориться с "Сосьедадом" не получится. По данным источника, одним из претендентов в этом списке является украинский кипер "Реала" Андрей Лунин.

Также в списке вероятных приобретений есть и другие вратари – Грегор Кобель из "Боруссии" Дортмунд и Диогу Кошта, выступающий за "Порту".

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Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ян Зоммер Андрей Лунин
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Источник:
lNacional
Опубликовал: Михаил Черныш
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