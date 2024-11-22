Новый тренер Ромы рассказал о состоянии Довбика перед матчем с Наполи
У римлян на выходных важнейший матч с Наполи
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери перед матчем 13-го тура Серии А с "Наполи" ответил на вопрос об украинском нападающем команды Артеме Довбике.
- Как дела у Довбика и Пеллегрини?
- Довбик - в порядке. Пеллегрини и освистывания? Он должен уметь реагировать. Для римлянина он несколько интровертный парень. Он страдает внутри, но он должен знать, как реагировать на проблемы. Я уверен, что он отреагирует, - сказал Раньери.
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Напомним, что ранее была информация, что решение о том, что Артем не вышел в стартовом составе сборной Украины на игру с Албанией было принято по согласованию с итальянским клубом, чтобы дать отдых колену игрока, которое его беспокоит.
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