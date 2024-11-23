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Время подниматься выше! Три украинских игрока в старте на матч Лехии Гданьск

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Всего в клубе 6 украинцев и 2 в аренде с киевского Динамо

Время подниматься выше! Три украинских игрока в старте на матч Лехии Гданьск

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польская "Лехия Гданськ" представила состав против "Погонь Щецин".

В старт попали три украинских игрока: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Илья Желижко и нападающий Максим Хлан.

До матча "Лехия" занимает 16-е место в турнирной таблице с 11-ю очками за 15 игр. "Погонь" - на 7-м с 22 очками за 15 игр.

Экс-вратарь "Ворсклы", "Вереса", "Днепра-1" Богдан Сарнавский провёл 7 матчей за клуб и пропустил 13 мячей.

Полузащитник Иван Желизко сыграл в 14-ти играх, результативными действиями не отметился.

Экс-нападающий "Зари" Максим Хлан в 12-ти играх забил гол и отдал 2 голевые передачи.

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Сергей Булеца, арендованный из киевского "Динамо", сыграл в шести играх Экстраклясы, выходя на замену. Результативными действиями не отметился. Также полузащитинк сыграл в матче Кубка выйдя в старте.

Полузащитник Антон Царенко, также арендованный у "Динамо", сыграл в 11-ти матчах Чемпионата Польши, забил гол и отдал голевую передачу.

Экс-нападающий "Шахтёра" Богдан Вьюнник сыграл в 15-ти играх за клуб во всех турнирах. Забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. На этот матч нападающий дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени. Прямая трансляция – на Киевстар ТВ

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Лехия (Гданьск)
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Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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