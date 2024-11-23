Повлиял ли гол за сборную на клубное положение? Известно, попал ли в старт Арсенала на игру АПЛ Зинченко
Матч команд, у которых одинаковое количество очков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на матч 12-го тура АПЛ против "Ноттингема".
Игрок сборной Украины остался в запасе.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 23, 2024
???? Calafiori returns
???? Jorginho partners Merino
⚡️ Jesus up top
Let's bring the energy, Gunners ????
Поединок "Арсенал" - "Ноттингем" начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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