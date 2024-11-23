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Повлиял ли гол за сборную на клубное положение? Известно, попал ли в старт Арсенала на игру АПЛ Зинченко

Наши за границей

Матч команд, у которых одинаковое количество очков

Повлиял ли гол за сборную на клубное положение? Известно, попал ли в старт Арсенала на игру АПЛ Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на матч 12-го тура АПЛ против "Ноттингема".

Игрок сборной Украины остался в запасе.

Поединок "Арсенал" - "Ноттингем" начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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