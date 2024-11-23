Борнмут объявил стартовый состав на игру АПЛ против Брайтона. Какова судьба Забарного?
Серьезный соперник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 12-го тура АПЛ с "Брайтоном".
Это будет для него 10-я подряд игра за "вишенок".
One change. We move ???? pic.twitter.com/Rd359YZo6a— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 23, 2024
Поединок "Борнмут" - "Брайтон" начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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