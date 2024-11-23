Борнмут объявил стартовый состав на игру АПЛ против Брайтона. Какова судьба Забарного?

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 12-го тура АПЛ с "Брайтоном".

Это будет для него 10-я подряд игра за "вишенок".

One change. We move ???? pic.twitter.com/Rd359YZo6a — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 23, 2024

Поединок "Борнмут" - "Брайтон" начнется в 17:00 по киевскому времени.