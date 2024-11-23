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Борнмут объявил стартовый состав на игру АПЛ против Брайтона. Какова судьба Забарного?

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Серьезный соперник

Борнмут объявил стартовый состав на игру АПЛ против Брайтона. Какова судьба Забарного?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 12-го тура АПЛ с "Брайтоном".

Это будет для него 10-я подряд игра за "вишенок".

Поединок "Борнмут" - "Брайтон" начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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