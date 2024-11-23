17-летний украинец впервые попал в заявку Байера на матч Бундеслиги
Его команда неудачно начала поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 11 тура чемпионата Германии "Байер" дома принимает "Ханденхайм". В заявку леверкузенцев на поединок попал украинский 17-летний нападающий Артем Степанов.
Он впервые в своей карьере вошел в список первой команды "фармацевтов" на матч чемпионата.
Сейчас он выступает за "Байер U-19". В текущем сезоне за семь матчей чемпионата забил 10 голов.
"Ханденхайм" на старте встречи забил два гола. "Байер" к 32 минуте отыгрался и сделал счет 2:2. Продолжается первый тайм: матч начался в 16:30.
"Байер" перед этим туром шел на четвертом месте чемпионата Германии, уступая первой "Баварии" 12 очками.
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