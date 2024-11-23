17-летний украинец впервые попал в заявку Байера на матч Бундеслиги

В рамках 11 тура чемпионата Германии "Байер" дома принимает "Ханденхайм". В заявку леверкузенцев на поединок попал украинский 17-летний нападающий Артем Степанов.

Он впервые в своей карьере вошел в список первой команды "фармацевтов" на матч чемпионата.

Сейчас он выступает за "Байер U-19". В текущем сезоне за семь матчей чемпионата забил 10 голов.

"Ханденхайм" на старте встречи забил два гола. "Байер" к 32 минуте отыгрался и сделал счет 2:2. Продолжается первый тайм: матч начался в 16:30.

"Байер" перед этим туром шел на четвертом месте чемпионата Германии, уступая первой "Баварии" 12 очками.