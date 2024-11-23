В Австрии встречаются команды с четвёртого и седьмого места. Поможет ли Таловеров подняться своей команде?
Защитник часто выходил в старте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В австрийской Бундеслиге встретятся "Зальцбург" и "ЛАСК".
Максим Таловеров остался на скамейке запасных.
So starten wir ins Auswärtsspiel in Salzburg ⚫⚪ #RBSASK pic.twitter.com/y1og5vbKjY— LASK (@LASK_Official) November 23, 2024
"Зальцбург" в турнирной таблице занимает 4-е место, "ЛАСК" - на 7-м.
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Источник:LASK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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