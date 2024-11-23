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В Австрии встречаются команды с четвёртого и седьмого места. Поможет ли Таловеров подняться своей команде?

Наши за границей
Обновлено

Защитник часто выходил в старте

В Австрии встречаются команды с четвёртого и седьмого места. Поможет ли Таловеров подняться своей команде?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В австрийской Бундеслиге встретятся "Зальцбург" и "ЛАСК".

Максим Таловеров остался на скамейке запасных.

"Зальцбург" в турнирной таблице занимает 4-е место, "ЛАСК" - на 7-м.

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ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
LASK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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