Цыганков впервые со 2 октября попал в заявку Жироны на матч: поставил ли тренер его в старт?
Состоится каталонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 14-го тура чемпионата Испании "Жирона" дома примет "Эспаньол". Украинский вингер Виктор Цыганков начнет этот матч со скамейки для запасных.
Suplents: Juan Carlos, Pau López, Stuani, Tsygankov, Danjuma, Juanpe, Francés, Solís, Iván Martín, Selvi, Minsu, Artero.— Girona FC (@GironaFC) November 23, 2024
Он впервые со 2 октября попал в заявку своей команды на матч. В тот день Цыганков травмировался во встрече ЛЧ против "Фейеноорда" и пропустил восемь поединков "Жироны" и четыре игры сборной Украины.
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Перед матчем подопечные Мичела находятся на 10 месте в турнирной таблице, а “Эспаньол” идет на 19 строчке.
Старт встречи запланирован на 19:30.
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