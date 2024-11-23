Выступления украинцев в английской Премьер-Лиге. Оценки от статистических порталов

В большом слоте матчев в 17:00 по киевскому времени выступило 4 украинских игрока.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" против "Брентфорда". Украинский защитник отыграл полный матч и получил 7,7 баллов от SofaScore и 7,3 балла от WhoScored. Матч закончился со счётом 0:0.

Егор Ярмолюк вышел за "Брентфорд" в матче против "Эвертона" на 86-й минуте, заменив Джанелта. SofaScore оценили его выступления в 6,4 балла, оценка по WhoScored – 6,0 баллов.

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Илья Забарный также вышел со старта против "Брайтона" и отыграл полный матч. Защитник получил 6,5 баллов от WhoScored и 6,9 баллов от SofaScore. К сожалению, команда украинца проиграла со счётом 1:2.

Александр Зинченко вышел на 67-й минуте в матче "Арсенал – Ноттингем", заменив Калафьори. Украинец получил оценки 6,6 от SofaScore и 6,2 от WhoScored. "Арсенал" победил 3:0.