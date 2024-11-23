Цыганков появился на поле впервые за 53 дня
Вышел на замену
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"Жирона" играет против "Эспаньола" в рамках 14 тура чемпионата Испании. Именно в этом поединке произошло возвращение Виктора Цыганкова после длительного восстановления от травмы.
Он появился на поле на 60 минуте вместо 21-летнего Аспирильи, который также только что вышел из лазарета. Для украинца этот матч стал первым за 53 дня.
В последний раз Цыганков играл 2 октября в поединке против "Фейеноорда" в рамках Лиги чемпионов – именно тогда он получил травму. После этого пропустил в общей сложности 12 матчей: 8 – за "Жирону", 4 – за сборную Украины.
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Виктор вышел на поле при счете 4:1. Второй тайм в матче еще продолжается.
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