Цыганков появился на поле впервые за 53 дня

"Жирона" играет против "Эспаньола" в рамках 14 тура чемпионата Испании. Именно в этом поединке произошло возвращение Виктора Цыганкова после длительного восстановления от травмы.

Он появился на поле на 60 минуте вместо 21-летнего Аспирильи, который также только что вышел из лазарета. Для украинца этот матч стал первым за 53 дня.

В последний раз Цыганков играл 2 октября в поединке против "Фейеноорда" в рамках Лиги чемпионов – именно тогда он получил травму. После этого пропустил в общей сложности 12 матчей: 8 – за "Жирону", 4 – за сборную Украины.

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Виктор вышел на поле при счете 4:1. Второй тайм в матче еще продолжается.