Сменил имидж и вернулся. Цыганков сыграл с Эспаньолом. Оценки украинца за матч
Новая прическа
Getty Images / Global Images Ukraine
В 14-м туре Ла Лиги "Жирона" дома разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби (4:1). Виктор Цыганков вышел на поле на 60-й минуте почти после двух месяцев отсутствия из-за травмы. Для украинца это был 7 поединок испанского первенства в текущем сезоне.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия экс-футболиста "Динамо" на 6,3 и 6,8 баллов. Виктор нанес один удар мимо ворот, еще один его удар заблокировали, в одном эпизоде он удачно использовал дриблинг, дважды выиграл борьбу за позицию.
Также в активе Цыганкова один заработанный фол, один перехват, 32 касания и 92% точных пасов.
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