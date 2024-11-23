  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сменил имидж и вернулся. Цыганков сыграл с Эспаньолом. Оценки украинца за матч
В тренде

Сменил имидж и вернулся. Цыганков сыграл с Эспаньолом. Оценки украинца за матч

Наши за границей
Обновлено

Новая прическа

Сменил имидж и вернулся. Цыганков сыграл с Эспаньолом. Оценки украинца за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 14-м туре Ла Лиги "Жирона" дома разгромила "Эспаньол" в каталонском дерби (4:1). Виктор Цыганков вышел на поле на 60-й минуте почти после двух месяцев отсутствия из-за травмы. Для украинца это был 7 поединок испанского первенства в текущем сезоне.

Читайте такжеИсточник: В Жироне у Цыганкова сейчас несомненный авторитет, одна из самых больших зарплат в клубе

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия экс-футболиста "Динамо" на 6,3 и 6,8 баллов. Виктор нанес один удар мимо ворот, еще один его удар заблокировали, в одном эпизоде ​​он удачно использовал дриблинг, дважды выиграл борьбу за позицию.

Также в активе Цыганкова один заработанный фол, один перехват, 32 касания и 92% точных пасов.

По теме
yellow-arrow
Бенфика Трубина сыграет в Кубке Португалии. Применил ли тренер снова ротацию голкипера?
yellow-arrow
Цыганков появился на поле впервые за 53 дня
yellow-arrow
Бенфика – Эштрела Амадора: смотреть прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СаШок1
23.11.2024 в 21:56
Вітя дуже якісний футболіст,але нажаль хрустальний,що заважає йому выйти на топ рівень.В АПЛ він буде по півроку в лазареті,якщо перейде.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
СаШок1
23.11.2024 в 21:56
Вітя дуже якісний футболіст,але нажаль хрустальний,що заважає йому выйти на топ рівень.В АПЛ він буде по півроку в лазареті,якщо перейде.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости