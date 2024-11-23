Бенфика Трубина сыграет в Кубке Португалии. Применил ли тренер снова ротацию голкипера?
Местный воспитанник составляет конкуренцию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" и "Эштрела Амадора" сыграют в 1/16 финала Кубка Португалии. Команды объявили стартовые составы на этот поединок.
Главный тренер "орлов" решил выпустить в основе резервного голкипера Самуэла Соареша, который играл и в предыдущем раунде Кубка Португалии. Анатолий Трубин остался вне стартовой одиннадцатки.
В этом сезоне украинец дважды не играл за "Бенфику" – в обоих случаях в Кубке.
Встреча стартует в 22:45 по киевскому времени.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн