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Бенфика Трубина сыграет в Кубке Португалии. Применил ли тренер снова ротацию голкипера?

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Местный воспитанник составляет конкуренцию

Бенфика Трубина сыграет в Кубке Португалии. Применил ли тренер снова ротацию голкипера?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бенфика" и "Эштрела Амадора" сыграют в 1/16 финала Кубка Португалии. Команды объявили стартовые составы на этот поединок.

Главный тренер "орлов" решил выпустить в основе резервного голкипера Самуэла Соареша, который играл и в предыдущем раунде Кубка Португалии. Анатолий Трубин остался вне стартовой одиннадцатки.

В этом сезоне украинец дважды не играл за "Бенфику" – в обоих случаях в Кубке.

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Встреча стартует в 22:45 по киевскому времени.

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