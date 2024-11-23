Бенфика Трубина сыграет в Кубке Португалии. Применил ли тренер снова ротацию голкипера?

"Бенфика" и "Эштрела Амадора" сыграют в 1/16 финала Кубка Португалии. Команды объявили стартовые составы на этот поединок.

Главный тренер "орлов" решил выпустить в основе резервного голкипера Самуэла Соареша, который играл и в предыдущем раунде Кубка Португалии. Анатолий Трубин остался вне стартовой одиннадцатки.

В этом сезоне украинец дважды не играл за "Бенфику" – в обоих случаях в Кубке.

Встреча стартует в 22:45 по киевскому времени.