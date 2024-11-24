Сын Леон постарался. Жена Цыганкова нашла оригинальную причину победы Жироны над Эспаньолом

Во вчерашнем матче 14 тура испанского чемпионата "Жирона" победила "Эспаньол" со счетом 4:1. Впервые за один месяц и 22 дня на поле вернулся украинец Виктор Цыганков: он вышел на смену на 60-й минуте.

Жена футболиста Романа опубликовала в Instagram милый момент, который состолся до матча. Сын Виктора Леон решил взять с собой на футбол новенький вантуз. Жена шутливо заявила, что счастливая вещь все же сработала, и “Жирона” победила.

“Нет, не показалось. Леон сегодня решил, что вантуз поедет на футбол вместе с ним. Но ведь сработало – 4:1. Дети – это ежедневные приключения с самыми неожиданными развязками”, – написала Романа.

Для Романы и Виктора Цыганковых Леон – первый ребенок. Он родился 21 марта 2023 года.

"Жирона" после победы поднялась на пятое место турнирной таблицы Ла Лиги с тремя очками отрыва от зоны Лиги чемпионов. Правда, у соперников как сверху, так и снизу есть еще в запасе от одного до двух матчей.

Следующий поединок каталонцы проведут в гостях против “Штурма” Грац 27 ноября в Лиге чемпионов. А домашний матч – 7 декабря с "Реалом". Тогда у Леона будет шанс снова поэкспериментировать с вещью, которую он возьмет с собой на футбол.