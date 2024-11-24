Кипер Александрии назвал причины перехода в израильский клуб
О продолжении своей карьеры
Фото: Instagram
Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков играет за "Александрию", однако летом 2025 года он переедет в Израиль, где начнет сезон за "Маккаби" Хайфа.
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Добавим, что контракт между игроком и командой давно подписан, и игрок владеет именно "Маккаби".
Георгий Ермаков прокомментировал свое решение по переходу.
Как у вас возник вариант с "Маккаби" (Хайфа)?
Да как обычно такое бывает - поступило предложение в клуб от агента и другого клуба.
Чем он привлек вас, ведь чемпионат все же не из топовых и еще вопрос, его уровень выше уровня УПЛ?
По уровню организации этот клуб - на уровне "Динамо" или "Шахтера" в Украине. Клуб, который регулярно играет в еврокубках и борется за чемпионство страны. Думаю, это было ключевым.
Не побоялись приставать на такое предложение, учитывая перманентную войну на территории Израиля и регулярные эскалации?
Я общался об этой ситуации, мне рассказали, что на стадионы приходят по 20 и более тысяч человек, с системой безопасности все хорошо, поэтому страха не было.
Языковой барьер не пугает или учите какой-то язык?
Владею английским и знаю, что там большинство людей общается именно на нем.
Можно ли констатировать, что в следующем сезоне вы уже точно будете в "Маккаби" или есть шанс увидеть вас в УПЛ?
На данный момент я сфокусирован на выступлениях за "Александрию", если мы говорим о клубном сезоне. А что будет дальше - это будет в будущем, не хочу ничего загадывать.
Вы сейчас демонстрируете очевидный прогресс, как и ваша команда. Не думали о том, что, возможно, поспешили подписать контракт с Маккаби, ведь могли бы привлечь внимание "Шахтера" или "Динамо"?
Это все догадки. Были определенные условия, которые были в тот момент и я принял такое решение. И ответственность за это решение несу лично я. Сейчас никаких таких мыслей я не имею.
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