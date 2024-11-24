Кипер Александрии назвал причины перехода в израильский клуб

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков играет за "Александрию", однако летом 2025 года он переедет в Израиль, где начнет сезон за "Маккаби" Хайфа.

Добавим, что контракт между игроком и командой давно подписан, и игрок владеет именно "Маккаби".

Георгий Ермаков прокомментировал свое решение по переходу.

Как у вас возник вариант с "Маккаби" (Хайфа)?

Да как обычно такое бывает - поступило предложение в клуб от агента и другого клуба.

Чем он привлек вас, ведь чемпионат все же не из топовых и еще вопрос, его уровень выше уровня УПЛ?

По уровню организации этот клуб - на уровне "Динамо" или "Шахтера" в Украине. Клуб, который регулярно играет в еврокубках и борется за чемпионство страны. Думаю, это было ключевым.

Не побоялись приставать на такое предложение, учитывая перманентную войну на территории Израиля и регулярные эскалации?

Я общался об этой ситуации, мне рассказали, что на стадионы приходят по 20 и более тысяч человек, с системой безопасности все хорошо, поэтому страха не было.

Языковой барьер не пугает или учите какой-то язык?

Владею английским и знаю, что там большинство людей общается именно на нем.

Можно ли констатировать, что в следующем сезоне вы уже точно будете в "Маккаби" или есть шанс увидеть вас в УПЛ?

На данный момент я сфокусирован на выступлениях за "Александрию", если мы говорим о клубном сезоне. А что будет дальше - это будет в будущем, не хочу ничего загадывать.

Вы сейчас демонстрируете очевидный прогресс, как и ваша команда. Не думали о том, что, возможно, поспешили подписать контракт с Маккаби, ведь могли бы привлечь внимание "Шахтера" или "Динамо"?

Это все догадки. Были определенные условия, которые были в тот момент и я принял такое решение. И ответственность за это решение несу лично я. Сейчас никаких таких мыслей я не имею.