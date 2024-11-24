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Бывший защитник Динамо назвал украинца в АПЛ, которого считает талантливым

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Поделился мнением о Мудрике

Бывший защитник Динамо назвал украинца в АПЛ, которого считает талантливым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал игру Михаила Мудрика на клубном уровне:

"Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами исчезает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но как бы там ни было, Мудрик - это талантливый игрок, который в одиночку может решить судьбу поединка".

Добавим, что Мудрик присоединился к "Челси" в 2023 году. В этом сезоне Михаил Мудрик забил два гола и отдал пять результативных передач в 14 поединках во всех официальных турнирах.

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Тарас Михалик Михаил Мудрик
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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