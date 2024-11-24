Бывший защитник Динамо назвал украинца в АПЛ, которого считает талантливым

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал игру Михаила Мудрика на клубном уровне:

"Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами исчезает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но как бы там ни было, Мудрик - это талантливый игрок, который в одиночку может решить судьбу поединка".