Бывший защитник Динамо назвал украинца в АПЛ, которого считает талантливым
Поделился мнением о Мудрике
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Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал игру Михаила Мудрика на клубном уровне:
"Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами исчезает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но как бы там ни было, Мудрик - это талантливый игрок, который в одиночку может решить судьбу поединка".
Добавим, что Мудрик присоединился к "Челси" в 2023 году. В этом сезоне Михаил Мудрик забил два гола и отдал пять результативных передач в 14 поединках во всех официальных турнирах.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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