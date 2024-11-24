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Кочергин в Польше отметился голом с дальней дистанции. Но есть нюанс

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Третий в сезоне

Кочергин в Польше отметился голом с дальней дистанции. Но есть нюанс

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в матче 16-го тура Экстраклясы против "Короны" Кельце.

Владислав решился на дальний удар. Благодаря рикошету от соперника мяч изменил траекторию полета и влетел в ворота.

Этот гол стал 3-м для украинца в этом сезоне за "Ракув". Он принял участие во всех матчах команды - в его активе 17 поединков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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