Кочергин в Польше отметился голом с дальней дистанции. Но есть нюанс
Третий в сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в матче 16-го тура Экстраклясы против "Короны" Кельце.
Владислав решился на дальний удар. Благодаря рикошету от соперника мяч изменил траекторию полета и влетел в ворота.
KOCHI! ????— Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 24, 2024
Strzał z dystansu, rykoszet i gol! ????
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23' ⏱️ #RCZKOR 1:0 pic.twitter.com/BXXIBFg4aj
Этот гол стал 3-м для украинца в этом сезоне за "Ракув". Он принял участие во всех матчах команды - в его активе 17 поединков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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