Кочергин в Польше отметился голом с дальней дистанции. Но есть нюанс

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в матче 16-го тура Экстраклясы против "Короны" Кельце.

Владислав решился на дальний удар. Благодаря рикошету от соперника мяч изменил траекторию полета и влетел в ворота.

Этот гол стал 3-м для украинца в этом сезоне за "Ракув". Он принял участие во всех матчах команды - в его активе 17 поединков.