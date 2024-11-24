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Будет ли доверять Раньери Довбику? Рома объявила стартовый состав на битву с Наполи

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Будет ли доверять Раньери Довбику? Рома объявила стартовый состав на битву с Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав на матч 13-го тура Серии А против "Наполи".

Это будет первая игра римлян под руководством Клаудио Раньери.

Поединок "Наполи" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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