Будет ли доверять Раньери Довбику? Рома объявила стартовый состав на битву с Наполи
Новый тренер - новая игра?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав на матч 13-го тура Серии А против "Наполи".
Это будет первая игра римлян под руководством Клаудио Раньери.
???? La nostra formazione per #NapoliRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) November 24, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/Ar0iGG92xT
Поединок "Наполи" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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