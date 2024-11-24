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Матч лидеров турнирной таблицы в Греции. Поможет ли Яремчук своей команде?

Наши за границей

Матч начнётся в 20:30 по киевскому времени

Матч лидеров турнирной таблицы в Греции. Поможет ли Яремчук своей команде?

фото из свободных источников

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В греческой Суперлиге встретятся лидеры турнирной таблицы "Олимпиакос Пирей" и АЕК.

Украинский нападающий Роман Яремчук, представляющий "Олимпиакос" не попал в стартовый состав.

Роман Яремчук сыграл в 7-ми играх греческой Суперлиги и отметился одним голом. В старте нападающий выходил лишь раз – в проигранном матче против "Астераса". Тогда Яремчук отыграл 56 минут

У АЕКа и "Олимпиакоса" по 21 очку за 11 игр. До матчей турнира команды находились на втором и первом месте соответственно.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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