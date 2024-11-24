Матч лидеров турнирной таблицы в Греции. Поможет ли Яремчук своей команде?

В греческой Суперлиге встретятся лидеры турнирной таблицы "Олимпиакос Пирей" и АЕК.

Украинский нападающий Роман Яремчук, представляющий "Олимпиакос" не попал в стартовый состав.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/eZm4z5ucHL — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 24, 2024

Роман Яремчук сыграл в 7-ми играх греческой Суперлиги и отметился одним голом. В старте нападающий выходил лишь раз – в проигранном матче против "Астераса". Тогда Яремчук отыграл 56 минут

У АЕКа и "Олимпиакоса" по 21 очку за 11 игр. До матчей турнира команды находились на втором и первом месте соответственно.