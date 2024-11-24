Сидорчук возвращается? Вестерло удивило стартовым составом на матч Лиги Жупиле

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук впервые в этом сезоне попал в стартовый состав команды на матч Лиги Жупиле. Сегодня им будет противостоять "Кортрейк".

Отметим, что в текущем сезоне Сидорчук провел за "Вестерло" лишь 4 матча (в кубковой игре выходил в старте, в остальных случаях - нет). Последнюю игру команды провел на скамейке запасных.

Поединок 15-го тура чемпионата Бельгии "Вестерло" - "Кортрейк" начнется в 20:15.