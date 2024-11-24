Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч

В 13-м туре "Рома" уступила "Наполи" на выезде (0:1). Артём Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Для форварда это был 12-й матч Серии А.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,5 баллов. Нападающий нанес один удар мимо ворот и попал в перекладину, трижды выносил мяч, однажды попал в офсайд, заработал 1 фол, 11 раз терял владение.

Также Артем в трех эпизодах выиграл воздушную дуэль, дважды – борьбу за позицию, осуществил 31 касание и сделал 61% точных передач.