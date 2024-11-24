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  4. Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч
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Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч

Наши за границей

Нападающий сыграл вторую подряд полную встречу в составе волков

Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 13-м туре "Рома" уступила "Наполи" на выезде (0:1). Артём Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Для форварда это был 12-й матч Серии А.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,5 баллов. Нападающий нанес один удар мимо ворот и попал в перекладину, трижды выносил мяч, однажды попал в офсайд, заработал 1 фол, 11 раз терял владение.

Также Артем в трех эпизодах выиграл воздушную дуэль, дважды – борьбу за позицию, осуществил 31 касание и сделал 61% точных передач.

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Артем Довбик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 21:14
Довбик мертвый, дичайшая деградация, ну вобщем как и предсказывали. А Жирона уже на 6 месте, и все таки в пичичи Артемки, огромная заслуга Мичела.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 21:14
Довбик мертвый, дичайшая деградация, ну вобщем как и предсказывали. А Жирона уже на 6 месте, и все таки в пичичи Артемки, огромная заслуга Мичела.
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