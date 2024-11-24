Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч
Нападающий сыграл вторую подряд полную встречу в составе волков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 13-м туре "Рома" уступила "Наполи" на выезде (0:1). Артём Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок. Для форварда это был 12-й матч Серии А.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,5 баллов. Нападающий нанес один удар мимо ворот и попал в перекладину, трижды выносил мяч, однажды попал в офсайд, заработал 1 фол, 11 раз терял владение.
Также Артем в трех эпизодах выиграл воздушную дуэль, дважды – борьбу за позицию, осуществил 31 касание и сделал 61% точных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 21:14
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо
- В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Начало матча Верес – Александрия отложено
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1