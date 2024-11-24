Пятое появление за клуб в сезоне. Как Сидорчук сыграл в матче Лиги Жупиле?

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук провел свой 5-й матч в сезоне. Сегодня, в рамках поединка 15-го тура Лиги Жупиле, он играл против "Кортрейка" (4:0).

Сергей провел на поле 78 минут. Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 6,7 баллов, что является довольно скромным результатом по сравнению с партнерами.

После 15-ти туров "Вестерло" занимает 7-е место в чемпионате Бельгии.