Пятое появление за клуб в сезоне. Как Сидорчук сыграл в матче Лиги Жупиле?
Оценка украинца
kvcwesterlo.be
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук провел свой 5-й матч в сезоне. Сегодня, в рамках поединка 15-го тура Лиги Жупиле, он играл против "Кортрейка" (4:0).
Сергей провел на поле 78 минут. Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 6,7 баллов, что является довольно скромным результатом по сравнению с партнерами.
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После 15-ти туров "Вестерло" занимает 7-е место в чемпионате Бельгии.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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