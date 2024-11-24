  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Пятое появление за клуб в сезоне. Как Сидорчук сыграл в матче Лиги Жупиле?
В тренде

Пятое появление за клуб в сезоне. Как Сидорчук сыграл в матче Лиги Жупиле?

Наши за границей

Оценка украинца

Пятое появление за клуб в сезоне. Как Сидорчук сыграл в матче Лиги Жупиле?

kvcwesterlo.be

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук провел свой 5-й матч в сезоне. Сегодня, в рамках поединка 15-го тура Лиги Жупиле, он играл против "Кортрейка" (4:0).

Сергей провел на поле 78 минут. Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 6,7 баллов, что является довольно скромным результатом по сравнению с партнерами.

Читайте такжеСидорчук: Хочу изменить нынешнюю свою ситуацию в Вестерло, и бороться за место в составе

После 15-ти туров "Вестерло" занимает 7-е место в чемпионате Бельгии.

По теме
yellow-arrow
Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч
yellow-arrow
Матч лидеров турнирной таблицы в Греции. Поможет ли Яремчук своей команде?
yellow-arrow
Сидорчук возвращается? Вестерло удивило стартовым составом на матч Лиги Жупиле
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости