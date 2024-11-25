Артем Довбик как Роман Зозуля. Наши за границей. Италия

Похоже, после поражения в Солнечном дерби от "Наполи" (0:1) "Рома" избрала позитивный взгляд на ситуацию. С 12-го места приехать в гости к лидеру лиги, отыграть там организованно, собранно, мало позволить в обороне, еще и быть близкой к ничьей с ударом в перекладину - достижение. Достижение для аутсайдера. А "волки" сейчас гораздо ближе к аутсайдерам - четыре очка над зоной вылета, 12 очков позади шестого места, 15 - позади четвертого.

Клаудио Раньери, четвертый главный тренер команды в 2024-ом году, началом своей третьей каденции остался доволен и заявил, что чувствует позитив. Признал ошибки и потребность в тяжелой работе, признал потребность в большем владении мячом (отмечая, что такое было во втором тайме), но в целом был рад игре своей команды, ее организованности в обороне, ее голоду и настрою. Также упомянув о моментах Артема Довбика и Бальданци во втором тайме.

СМИ также понимают ситуацию, понимают, что после двух 2:3 подряд, после 1:5 совсем недавно, "Рома" не могла позволить себе играть в гостях у лидера иначе и должна была прежде всего организовать оборону. Это удалось. Хотя и ценой "автобуса" - очень низкого расположения команды, 24-ех процентов владения мячом и 2:10 по ударам по воротам в первом тайме. Хотя же отрезок после пропущенного на 54-ой минуте она по ударам и владению выиграла.

"Рома" установила свой антирекорд последних 20-ти лет (тогда начали подсчитывать такую статистику) по числу точных передач в первом тайме - 68. Что касается базовой статистики, она впервые с 2000-го года не победила в десяти гостевых матчах лиги подряд, впервые с 2008-го проиграла пять матчей из шести в лиге на всех полях, впервые с 2020-го проиграла три матча лиги подряд на всех полях. Она ныне развалена, и потому 0:1 в Неаполе - даже достижение.

Компактность ее игры также выражалась в более близком расположении других игроков к Довбику. Часто на одной линии с ним играл в первом тайме Лоренцо Пеллегрини, а во втором - Бальданци. Нередко также на одну линию с ними выдвигался еще один игрок. Проблема в том, что эта линия располагалась очень низко, практически на своей половине поля, и выбегать оттуда в контратаки на такое большое расстояние для украинца тяжело. Это не его стиль.

Он все же хорошо забежал по правой стороне дважды (в первом тайме), получил мяч на ход. Но дважды замешкался уже в штрафной площадке, опоздал с ударом или пасом. В итоге он остался с одним ударом - уже при счете 0:1, в перекладину с пяти метров головой, замыкая штрафной удар с фланга.

Кроме этого, ничем в атаке не запомнившись, хотя, как всегда, работая, двигаясь, в том числе на фланги, стараясь. Помогая и в обороне.

А ему не помогали. Пеллегрини в первом тайме коснулся мяча 13 раз, Бальданци во втором - 17. Эль-Шаарави в первом - 17. Для полузащитников, пусть и атакующих, это крайне мало. То есть они не были в игре и не ассистировали Артему. По сравнению с ними 31 касание Довбика за полный матч - центрфорварда, который вообще должен мало касаться мяча - очень хороший показатель. Как и, по сути, 18 передач за матч. Он работал больше, чем они.

Довбик и вправду работал. Настолько, что СМИ заявляли, что должен вспомнить о своей роли форварда и находиться ближе к воротам соперника, а не носиться в глубине и на флангах будто он опорник. Отмечали его изолированность в атаке, недостаток помощи партнеров по команде - вечную тему этого сезона. Хвалили защитников "Наполи" за победу над ним. И говорили об ударе, который форвард такого класса должен был направлять в ворота, а не в перекладину.

У меня в связи с этим возникли параллели со стилем Романа Зозули - много работы в глубине поля и даже в обороне, много движения, но очень мало нацеленности на ворота сoперника и плохая реализация отличных шансов забить.

Следует отметить пять касаний Довбикa в штрафной площадке соперника - первое место на поле. Все остальные игроки его команды вместе взятые выдали семь. Причем все эти пять касаний были в глубине штрафной. Также он коснулся еще дважды на ее линии или очень близко к ней. Следует отметить и три касания в своей вратарской площадке - все головой. Речь о выбитых мячах со стандартных положений "Наполи", которые очень помогли обороне "Ромы".

Также Артем дважды пытался отобрать мяч (однажды отобрал), выиграл пять единоборств из десяти (по участию в единоборствах второй в команде и третий на поле). 11 раз потерял мяч - лишь один игрок в его команде потерял больше. Пасовал с 61-им процентом точности - лишь два полевых игрока его команды пасовали хуже, и один из них вышел на замену на 88-ой минуте.

В плане оценок от СМИ команду разделили на три группы. Центр обороны и центр поля получали неплохие "6", большая часть остальных - "5.5", некоторые игроки - ниже. Довбик в большинстве случаев получал "5.5", но бывали и "5", и "6". Gazzetta Dello Sport выставил "6", Corriere Dello Sport - "5.5".

Следующие матчи команды - в гостях у "Тоттенхэма" в Лиге Европы и дома против "Аталанты" в лиге.