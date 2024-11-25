Оставаться не хочет. Воспитанник Шахтера покинет зарубежный клуб

Украинский центральный защитник Сергей Вакуленко покинет армянский "Пюник". Об этом пишет "Украинский футбол".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца ноября этого года - продолжать его 31-летний футболист не собирается. Поэтому уже с зимы центрбек станет свободным агентом.

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Вакуленко - воспитанник донецкого "Шахтера". Его неоднократно привлекали под знамена юношеских и молодежной сборной Украины.

На счету Сергея 1 ассист в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах этого сезона.