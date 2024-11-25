Оставаться не хочет. Воспитанник Шахтера покинет зарубежный клуб
Новый контракт не будет подписан
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский центральный защитник Сергей Вакуленко покинет армянский "Пюник". Об этом пишет "Украинский футбол".
Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца ноября этого года - продолжать его 31-летний футболист не собирается. Поэтому уже с зимы центрбек станет свободным агентом.
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Вакуленко - воспитанник донецкого "Шахтера". Его неоднократно привлекали под знамена юношеских и молодежной сборной Украины.
На счету Сергея 1 ассист в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах этого сезона.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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