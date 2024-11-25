Зинченко вместе с партнерами по команде назвали своих любимых футболистов
Украинец составил личный рейтинг лучших футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко, Рахим Стерлинг и Якуб Кивёр назвали свою пятерку самых любимых футболистов в истории.
Таким образом выглядит выбор Александра Зинченко:
- 1. Лионель Месси
- 2. Криштиану Роналду
- 3. Роналдиньо
- 4. Тьерри Анри
- 5. Роналдо
Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko and Jakub Kiwior pick their top five favourite ballers ever ❤️ @statsports pic.twitter.com/lkPlPVgQFB— GOAL (@goal) November 25, 2024
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Добавим, что свой следующий матч лондонский "Арсенал" проведет в Лиге чемпионов против "Спортинга" в Лиссабоне, который состоится во вторник 26-го ноября. Начало игры в 22:00.
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Источник:GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
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