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Зинченко вместе с партнерами по команде назвали своих любимых футболистов

Наши за границей

Украинец составил личный рейтинг лучших футболистов

Зинченко вместе с партнерами по команде назвали своих любимых футболистов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко, Рахим Стерлинг и Якуб Кивёр назвали свою пятерку самых любимых футболистов в истории.

Таким образом выглядит выбор Александра Зинченко:

  • 1. Лионель Месси
  • 2. Криштиану Роналду
  • 3. Роналдиньо
  • 4. Тьерри Анри
  • 5. Роналдо
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Добавим, что свой следующий матч лондонский "Арсенал" проведет в Лиге чемпионов против "Спортинга" в Лиссабоне, который состоится во вторник 26-го ноября. Начало игры в 22:00.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
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