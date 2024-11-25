Лунин или Куртуа? Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля
Получит ли шанс украинец?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" в своих соцсетях опубликовал командную заявку из игроков, которые отправляются на матч пятого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
В список попал основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин. Также отмети, что в прошлом матче в Ла Лиге против "Леганеса" в воротах мадридцев стоял бельгийский голкипер.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2024
???? @LFC#UCL pic.twitter.com/XkOUs0QkEc
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится на "Энфилде" в среду 27-го ноября. Начало игры в 22:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
- "Над нами поиздевались". Луческу - о решении УЕФА по матчу Лиги наций
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Ястремская снялась в фотосессии на берегу моря в Монте-Карло
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн