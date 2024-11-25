  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин или Куртуа? Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля
В тренде

Лунин или Куртуа? Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля

Наши за границей

Получит ли шанс украинец?

Лунин или Куртуа? Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" в своих соцсетях опубликовал командную заявку из игроков, которые отправляются на матч пятого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

В список попал основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин. Также отмети, что в прошлом матче в Ла Лиге против "Леганеса" в воротах мадридцев стоял бельгийский голкипер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится на "Энфилде" в среду 27-го ноября. Начало игры в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Зинченко вместе с партнерами по команде назвали своих любимых футболистов
yellow-arrow
Оставаться не хочет. Воспитанник Шахтера покинет зарубежный клуб
yellow-arrow
Артем Довбик как Роман Зозуля. Наши за границей. Италия
Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости