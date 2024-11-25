Лунин или Куртуа? Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля

"Реал Мадрид" в своих соцсетях опубликовал командную заявку из игроков, которые отправляются на матч пятого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

В список попал основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин. Также отмети, что в прошлом матче в Ла Лиге против "Леганеса" в воротах мадридцев стоял бельгийский голкипер.

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Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится на "Энфилде" в среду 27-го ноября. Начало игры в 22:00.