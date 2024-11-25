Вацко: Европейские топ-клубы сохраняют интерес к Мудрику

Европейские топ-клубы сохраняют интерес к украинскому вингеру лондонского " Челси " Михаилу Мудрика. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Как сообщает источник, прошлой зимой "Бавария" делала предложение по аренде Мудрика, но получила отказ. Тем не менее, интерес немецкого клуба сохраняется и сейчас.

Также к Мудрику якобы есть интерес также от еще двух участников Лиги чемпионов – туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала".

Впрочем, как говорит Вацко, "Челси" отклоняет все намеки на переговоры о трансфере или аренде украинца. Он полностью устраивает тренерский штаб лондонцев.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.