Вацко: Европейские топ-клубы сохраняют интерес к Мудрику
Но Челси не хочет отпускать украинца
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Европейские топ-клубы сохраняют интерес к украинскому вингеру лондонского "
Как сообщает источник, прошлой зимой "Бавария" делала предложение по аренде Мудрика, но получила отказ. Тем не менее, интерес немецкого клуба сохраняется и сейчас.
Также к Мудрику якобы есть интерес также от еще двух участников Лиги чемпионов – туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала".
Впрочем, как говорит Вацко, "Челси" отклоняет все намеки на переговоры о трансфере или аренде украинца. Он полностью устраивает тренерский штаб лондонцев.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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