Украинский защитник дебютировал за Трабзонспор. Он перешел в клуб в августе

"Трабзонспор" провел матч 13-го тура Суперлиги против "Адана Демирспор".

В стартовом составе "Трабзонспора" и отыграл весь матч украинский центральный защитник хозяев Арсений Батагов.

Интересно, что для 22-летнего игрока это дебют за клуб. Он был куплен в августе текущего года у "Зари" за 1,8 миллиона евро и еще не играл за турецкий клуб.

В итоге, поединок закончился со счетом 5:0 в пользу " Трабзонспора".