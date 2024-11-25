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Украинский защитник дебютировал за Трабзонспор. Он перешел в клуб в августе

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Батагов отыграл матч в чемпионате Турции

Украинский защитник дебютировал за Трабзонспор. Он перешел в клуб в августе

instagram.com/trabzonspor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Трабзонспор" провел матч 13-го тура Суперлиги против "Адана Демирспор".

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В стартовом составе "Трабзонспора" и отыграл весь матч украинский центральный защитник хозяев Арсений Батагов.

Интересно, что для 22-летнего игрока это дебют за клуб. Он был куплен в августе текущего года у "Зари" за 1,8 миллиона евро и еще не играл за турецкий клуб.

В итоге, поединок закончился со счетом 5:0 в пользу " Трабзонспора".

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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