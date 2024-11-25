Украинский защитник дебютировал за Трабзонспор. Он перешел в клуб в августе
Батагов отыграл матч в чемпионате Турции
instagram.com/trabzonspor
"Трабзонспор" провел матч 13-го тура Суперлиги против "Адана Демирспор".
В стартовом составе "Трабзонспора" и отыграл весь матч украинский центральный защитник хозяев Арсений Батагов.
Интересно, что для 22-летнего игрока это дебют за клуб. Он был куплен в августе текущего года у "Зари" за 1,8 миллиона евро и еще не играл за турецкий клуб.
В итоге, поединок закончился со счетом 5:0 в пользу " Трабзонспора".
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