Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
По слухам, главные претенденты на Илью
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный ответил на вопрос о том, в какой клуб он хотел бы перейти, "Тоттенхэм", "Ливерпуль" или какой-нибудь другой клуб.
– Для меня, мне кажется, каждый год важен. И предыдущий сезон после травм был очень важен. Я себя проявил прежде всего хорошо. Также сейчас все в моих руках. Я знаю, что могу.
Можно сказать, что год решающий, а можно сказать, что нет. Я не знаю.
- Так что, "Ливерпуль", "Тоттенхэм" или…?
– Я еще не знаю (смеется), – сказал Забарный.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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