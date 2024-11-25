Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный ответил на вопрос о том, в какой клуб он хотел бы перейти, "Тоттенхэм", "Ливерпуль" или какой-нибудь другой клуб.

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– Для меня, мне кажется, каждый год важен. И предыдущий сезон после травм был очень важен. Я себя проявил прежде всего хорошо. Также сейчас все в моих руках. Я знаю, что могу.

Можно сказать, что год решающий, а можно сказать, что нет. Я не знаю.

- Так что, "Ливерпуль", "Тоттенхэм" или…?

– Я еще не знаю (смеется), – сказал Забарный.