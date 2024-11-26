Эффектный дебют Батагова. Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0. Видео голов и обзор матча
Вынос аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" одержал разгромную победу над "Адана Демирспором" в домашнем поединке 13-го тура чемпионата Турции.
Три очка хозяевам поля принес хет-трик Мухаммеда Чама и дубль Симона Банзы.
Также дебютировал в составе "Трабзонспора" украинский центральный защитник Арсений Батагов - он отыграл от стартового до финального свистка.
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25 ноября. Суперлига Турции. 13-й тур.
Трабзон. "Парк Папра"
"Трабзонспор" – "Адана Демирспор" – 5:0
Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54
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