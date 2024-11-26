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Эффектный дебют Батагова. Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0. Видео голов и обзор матча

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Вынос аутсайдера

Эффектный дебют Батагова. Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Трабзонспор" одержал разгромную победу над "Адана Демирспором" в домашнем поединке 13-го тура чемпионата Турции.

Три очка хозяевам поля принес хет-трик Мухаммеда Чама и дубль Симона Банзы.

Также дебютировал в составе "Трабзонспора" украинский центральный защитник Арсений Батагов - он отыграл от стартового до финального свистка.

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25 ноября. Суперлига Турции. 13-й тур.

Трабзон. "Парк Папра"

"Трабзонспор" – "Адана Демирспор" – 5:0

Голы: Мухаммед Чам, 3, 78, 84, Симон Банза, 50, 54

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов Адана Демирспор
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