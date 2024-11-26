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"С Холандом у нас хорошая статистика". Забарный вспомнил победу над Ман Сити

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Забарный и его "Борнмут" смогли остановить "горожан"

"С Холандом у нас хорошая статистика". Забарный вспомнил победу над Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал о победе своей команды над "Манчестер Сити" (2:1) в 10-м туре чемпионата Англии.

"На самом деле да, крутой матч был. И с Холандом у нас хорошая статистика. Три матча он не забивал, для меня это одно из главных. И чтобы команда выигрывала", – сказал Забарный для ВЗБІРНА.

В текущем сезоне 22-летний Илья провел 12 матчей за "вишен", без результативных действий.

Ранее Забарный высказался о своем будущем.

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Манчестер Сити Борнмут Илья Забарный
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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