"С Холандом у нас хорошая статистика". Забарный вспомнил победу над Ман Сити
Забарный и его "Борнмут" смогли остановить "горожан"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал о победе своей команды над "Манчестер Сити" (2:1) в 10-м туре чемпионата Англии.
"На самом деле да, крутой матч был. И с Холандом у нас хорошая статистика. Три матча он не забивал, для меня это одно из главных. И чтобы команда выигрывала", – сказал Забарный для ВЗБІРНА.
В текущем сезоне 22-летний Илья провел 12 матчей за "вишен", без результативных действий.
Ранее Забарный высказался о своем будущем.
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