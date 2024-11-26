"С Холандом у нас хорошая статистика". Забарный вспомнил победу над Ман Сити

Защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал о победе своей команды над "Манчестер Сити" (2:1) в 10-м туре чемпионата Англии.

"На самом деле да, крутой матч был. И с Холандом у нас хорошая статистика. Три матча он не забивал, для меня это одно из главных. И чтобы команда выигрывала", – сказал Забарный для ВЗБІРНА.