Украинец вошел в символическую сборную чемпионата Польши
Заслужил
Фото: Raków Częstochowa/Автор - невідомий
24 ноября "Ракув" расписал мировую ничью в домашнем матче с "Короной Кельце" в рамках 16-го тура чемпионата Польши (1:1).
Результативным действием в этой встрече отличился и украинский полузащитник хозяев Владислав Кочергин, открыв счет на 23-й минуте.
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По итогам тура свою символическую сборную составил статистический портал SofaScore. В нее с оценкой 7,9 попал и Кочергин.
В нынешнем сезоне Владислав принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Team of the Week provided by Sofascore
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