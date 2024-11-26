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Украинец вошел в символическую сборную чемпионата Польши

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Украинец вошел в символическую сборную чемпионата Польши

Фото: Raków Częstochowa/Автор - невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

24 ноября "Ракув" расписал мировую ничью в домашнем матче с "Короной Кельце" в рамках 16-го тура чемпионата Польши (1:1).

Результативным действием в этой встрече отличился и украинский полузащитник хозяев Владислав Кочергин, открыв счет на 23-й минуте.

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По итогам тура свою символическую сборную составил статистический портал SofaScore. В нее с оценкой 7,9 попал и Кочергин.

В нынешнем сезоне Владислав принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Team of the Week provided by Sofascore
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Польша символическая сборная тура Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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