"Правильно сделал". Скрипник удивил заявлением о переходе Довбика в Рому

Украинский тренер Виктор Скрипник положительно оценил трансфер нападающего сборной Украины Артема Довбика из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

"Довбик правильно сделал, что перешел из "Жироны" в "Рому". Во втором сезоне от него ждали большего, а в Жироне повторить то, что он уже сделал, было бы очень трудно. Довбик выбрал Серию А, значит, на это у него были какие-то соображения. Это его решение. Желаю ему только удачи.

С тем подбором игроков, который сейчас есть у "Ромы", они могут играть намного сильнее. Мне кажется, у римлян произойдет еще одна смена тренера, найдут такого специалиста, который поставит команде игру. И здесь Довбик может сыграть для них ключевую роль", - отметил Скрипник.