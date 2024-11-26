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"Правильно сделал". Скрипник удивил заявлением о переходе Довбика в Рому

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"Правильно сделал". Скрипник удивил заявлением о переходе Довбика в Рому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Виктор Скрипник положительно оценил трансфер нападающего сборной Украины Артема Довбика из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".

"Довбик правильно сделал, что перешел из "Жироны" в "Рому". Во втором сезоне от него ждали большего, а в Жироне повторить то, что он уже сделал, было бы очень трудно. Довбик выбрал Серию А, значит, на это у него были какие-то соображения. Это его решение. Желаю ему только удачи.

С тем подбором игроков, который сейчас есть у "Ромы", они могут играть намного сильнее. Мне кажется, у римлян произойдет еще одна смена тренера, найдут такого специалиста, который поставит команде игру. И здесь Довбик может сыграть для них ключевую роль", - отметил Скрипник.

В текущем сезоне Довбик записал на свой счет 6 голов в 16 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

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Виктор Скрипник Артем Довбик Рома (Италия) Жирона трансфер
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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